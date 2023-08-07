Украинские военнослужащие добились важных успехов в уничтожении оккупантов на Бахмутском направлении. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Отмечу Бахмутское направление. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции "Лють", 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины!" – сказал президент.

За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.

На южном фланге Бахмутского направления Силы обороны в течение недели продолжали наступательные действия. Движение было очень осложнено минированием и обстрелами, сообщили в Минобороны.

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