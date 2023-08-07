Українські військовослужбовці досягли важливих успіхів у знищенні окупантів на Бахмутському напрямку. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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"Відзначу Бахмутський напрямок. 3-я і 5-а окремі штурмові бригади, штурмова бригада Національної поліції "Лють", 92-а окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни!" – сказав президент.

За минулий тиждень росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли і використали на сході проти ЗСУ близько 500 000 боєприпасів.

На південному фланзі Бахмутського напрямку Сили оборони протягом тижня продовжували наступальні дії. Рух був дуже ускладнений мінуванням та обстрілами, повідомили в Міноборони.

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