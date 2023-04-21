Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди тем обсуждения – вопросы интеграции новых бригад и подразделений в общий план обороны. Об этом президент сообщил в видеообращении.

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"Передовая – приоритет номер один. Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте", – сказал он.

По словам Зеленского, на Ставке обсудили вопросы их обеспечения и интеграции в общий план обороны.

"Каждый раз на заседании Ставки добавляем важные детали", – заметил президент.

"Сейчас, как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне", – добавил Зеленский.

13 апреля президент Владимир Зеленский провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой. Обсудили управление передовой и обеспечение активных военных действий Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что окончательное решение о контрнаступлении ВСУ будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что не стоит ждать какого-то конкретного дня, когда ВСУ объявят о начале контрнаступления. По ее словам, контрнаступательные действия уже идут.

Вадим Ребрина

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