UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Как и в прошлом году, мы должны сохранять единство и мобилизованность – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 19:22
Владимир Зеленский (скриншот с видео)
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди тем обсуждения – вопросы интеграции новых бригад и подразделений в общий план обороны. Об этом президент сообщил в видеообращении.

"Передовая – приоритет номер один. Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте", – сказал он.

По словам Зеленского, на Ставке обсудили вопросы их обеспечения и интеграции в общий план обороны.

"Каждый раз на заседании Ставки добавляем важные детали", – заметил президент.

"Сейчас, как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне", – добавил Зеленский.

  • 13 апреля президент Владимир Зеленский провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой. Обсудили управление передовой и обеспечение активных военных действий Украины.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что окончательное решение о контрнаступлении ВСУ будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что не стоит ждать какого-то конкретного дня, когда ВСУ объявят о начале контрнаступления. По ее словам, контрнаступательные действия уже идут.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийставкаконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 