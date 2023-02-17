Украина и союзники должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, рассказывая о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Сегодня имел честь представить наш народ, наших защитников, наших защитниц на открытии Мюнхенской конференции по безопасности", – сказал президент.

Он отметил, что Мюнхенская конференция – одно из наиболее значимых международных собраний, и на конференции этого года были представлены значимые силы современного мира.

"Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден: мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это нужно. Но это возможно, если Украина получит оружие, которое необходимо для этого", –сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении артиллерии и мир уже услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский предостерег Лукашенко о последствиях вторжения его армии.

Президент подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором, нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории нашей страны.

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Наталія Медведєва

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