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Зеленский: Мы должны сделать все, чтобы в этом году обеспечить крах российской агрессии видео

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 20:38
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
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Украина и союзники должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, рассказывая о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Сегодня имел честь представить наш народ, наших защитников, наших защитниц на открытии Мюнхенской конференции по безопасности", – сказал президент.

Он отметил, что Мюнхенская конференция – одно из наиболее значимых международных собраний, и на конференции этого года были представлены значимые силы современного мира.

"Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден: мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это нужно. Но это возможно, если Украина получит оружие, которое необходимо для этого", –сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении артиллерии и мир уже услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война
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