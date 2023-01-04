Президент Владимир Зеленский в преддверии нового заседания в формате Рамштайн призвал партнеров Украины к поставкам танков и современной бронетехники, чтобы поставить точку в российской агрессии в 2023 году. Об этом он сказал в видеообращении 4 января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники и, в частности, колесные танки французского производства", – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что такое решение дает четкий сигнал всем партнерам Украины – сейчас нет никакой рациональной причины того, чтобы Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца.

"Именно перед новым Рамштайном такой сигнал чрезвычайно актуален. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что современная западная бронетехника и танки западного образца являются одной из таких ключевых возможностей.

Байден сегодня подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ.

Также Белый дом сегодня анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти дополнительные HIMARS.

Читайте также: В Бундестаге обратились к Шольцу из-за танков для ВСУ от Франции: Мяч на стороне Берлина

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.