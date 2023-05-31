Президент Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о рабочей поездке в Одессу: провел совещание с руководством области и выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

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Президент отметил, что провел "специальное и длительное" совещание с руководством области, военными и правоохранителями по безопасности и социальной ситуации в регионе.

Он отметил, что в Одесской области Служба безопасности Украины имеет "важные результаты" в противодействии российским диверсантам.

Во время совещания был заслушан доклад генерала Эдуарда Москалева, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса".

"Детально разобрали, как усилить оборону. Подробно обсудили экономические вопросы, рабочие места, социальное обеспечение", – сказал Зеленский о результатах совещания.

Президент отметил, что на выездном заседании Ставки в Одессе были заслушаны "особые доклады" руководителя Главного управления разведки Минобороны и главы СБУ: "Детали – со временем".

Зеленский отметил, что порт "Южный", согласованный в рамках зерновой инициативы, "фактически заблокирован". Президент заявил, что в настоящее время там накоплено более 1,5 млн тонн агропродукции.

По его словам, в порту находится зерно, которое ожидает "по меньшей мере 10 стран мира", в частности, Турция, Египет, Бангладеш и Китай.

Зеленский обратил внимание на риски, которые создают для этих стран действия России в Черном море.

"Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если России сойдет с рук блокировка мореходства в Черном море", – сказал он.

31 мая 2023 года Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в Одессе: заслушал доклады Сырского и Буданова.

Президент подписал указ о назначении главой Одесской областной военной администрации Олега Кипера – прокурора Киева, бывшего внештатного советника главы Офиса президента.

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