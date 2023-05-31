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Зеленський про візит до Одеси: Росія блокує 1,5 млн тонн зерна для Туреччини та Китаю видео

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31.05.2023, 23:35
Володимир Зеленський (Скриншот із відео)
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Президент Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про робочу поїздку до Одеси: провів нараду з керівництвом області та виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Президент зазначив, що провів "спеціальну й тривалу" нараду з керівництвом області, військовими та правоохоронцями щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні.

Він зауважив, що на Одещині Служба безпеки України має "важливі результати" у протидії російським диверсантам.

Під час наради була заслухана доповідь генерала Едуарда Москальова, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

"Детально розібрали, як посилити оборону. Детально обговорили економічні питання, робочі місця, соціальне забезпечення", – сказав Зеленський про результати наради.

Президент зазначив, що на виїзному засіданні Ставки в Одесі було заслухано "особливі доповіді" керівника Головного управління розвідки Міноборони та очільника СБУ: "Деталі – згодом".

Зеленський зауважив, що порт "Південний", погоджений у рамках зернової ініціативи, є "фактично заблокованим". Президент заявив, що наразі там накопичено понад 1,5 млн тонн агропродукції.

За його словами, у порту знаходиться зерно, на яке очікують "щонайменше 10 країн світу", зокрема, Туреччина, Єгипет, Бангладеш та Китай.

Зеленський наголосив на ризиках, які створюють для цих країн дії Росії в Чорному морі.

"Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі", – сказав він.

  • 31 травня 2023 року Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в Одесі: заслухав доповіді Сирського та Буданова.
  • Президент підписав указ про призначення головою Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера – прокурора Києва, колишнього позаштатного радника глави Офісу президента.

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Артем Джеріпа
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