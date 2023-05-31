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Зеленський провів Ставку: Сирський заявив про стабілізацію у Бахмуті. Важлива доповідь Буданова

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 19:26
Зеленський провів Ставку: Сирський заявив про стабілізацію у Бахмуті. Важлива доповідь Буданова - Фото
Володимир Зеленський (фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача під час візиту в Одесі 31 травня. 

За його словами, було заслухано доповідь командувача одеського напрямку Едуарда Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.

Окремо виступив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, який розповів про захист прибережної інфраструктури, функціонування зернового коридору та інші важливі питання.

Також були доповіді Генерального штабу та Міністерства оборони зі звітами командувачів.

Зеленський заявив, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив про стабілізацію ситуації в зоні його відповідальності (лінія Бахмут-Кремiнна).

Окрім цього виступили начальник розвідки Кирило Буданов та голова Служби безпеки України Василь Малюк щодо "заходів у межах їхньої компетенції". Подробиць глава держави не навів.

  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
  • В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: Обидві сторони готуються продовжити боротьбу. 

Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він тікає з Бахмута

Дмитро Гриниченко
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