Зеленский провел Ставку: Сырский заявил о стабилизации в Бахмуте. Важный доклад Буданова

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего во время рабочего визита в Одессе 31 мая.

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По его словам, был заслушан доклад командующего одесским направлением Эдуарда Москалева по оперативной ситуации в зоне его ответственности.

Отдельно выступил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа, который рассказал о защите прибрежной инфраструктуры, функционировании зернового коридора и других важных вопросах.

Также были доклады Генерального штаба и Министерства обороны с отчетами командующих.

Зеленский заявил, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил о стабилизации ситуации в зоне его ответственности (линия Бахмут-Кременная).

Кроме этого выступили начальник разведки Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк насчет "мероприятий в пределах их компетенции". Подробностей глава государства не привел.

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