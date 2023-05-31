Зеленский провел Ставку: Сырский заявил о стабилизации в Бахмуте. Важный доклад Буданова
31.05.2023, 19:26
Владимир Зеленский (фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего во время рабочего визита в Одессе 31 мая.
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По его словам, был заслушан доклад командующего одесским направлением Эдуарда Москалева по оперативной ситуации в зоне его ответственности.
Отдельно выступил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа, который рассказал о защите прибрежной инфраструктуры, функционировании зернового коридора и других важных вопросах.
Также были доклады Генерального штаба и Министерства обороны с отчетами командующих.
Зеленский заявил, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил о стабилизации ситуации в зоне его ответственности (линия Бахмут-Кременная).
Кроме этого выступили начальник разведки Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк насчет "мероприятий в пределах их компетенции". Подробностей глава государства не привел.
- Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
- По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
- В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: Обе стороны готовятся продолжить борьбу.
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