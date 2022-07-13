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Зеленский: Необходимо снять российскую угрозу судноплаванию в Черном море. Прогресс есть видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 22:30
Скриншот с видео
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Украинская делегация, которая принимала участие в переговорах в Стамбуле по разблокированию экспорта украинского зерна, доложила президенту, что "есть прогресс". Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем новом видеообращении.

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Он отметил, что Украина прилагает значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок, и поблагодарил ООН и Турцию за соответствующие усилия.

"Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и без преувеличения всему миру", – отметил Зеленский.

Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса, подчеркнул он.

"Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН", – сказал президент.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 июля заявил, что соглашение о вывозе украинского зерна якобы может быть достигнуто в течение 10 дней.
  • 13 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Pais заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от соглашения о деблокаде морских портов.
  • 13 июля на переговорах о разблокировании экспорта украинского зерна между представителями министерств обороны Украины, Турции, России и делегацией ООН согласованы основные технические вопросы вывоза продукции из Украины. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский переговоры зерно экспорт
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