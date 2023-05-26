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Зеленский провел Cтавку: Обсудили технику и вооружение для бригад наступления видео

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 19:39
Видео: Офис президента Украины
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Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили оперативную ситуацию на фронте, последствия удара России по Днепру и дальнейшие действия Украины в войне, сообщил президент.

Зеленский отметил, что в ходе Ставки рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления.

Также были обсуждены перспективы наращивания украинского производства дефицитных боеприпасов.

Кроме того, члены Ставки обсудили последние воздушные удары оккупантов по Украине, а также то, как сделать защиту от таких атак более эффективной.

Президент отметил, что получает доклады по ракетному удару россиян по Днепру и ликвидации его последствий.

"Это чисто зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа", – сказал он.

Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о гибели двух человек, 30 ранено, среди них двое детей. Разбор завалов продолжается.

"Мы сделаем все возможное, все невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО – это буквально ежедневный вопрос для работы с партнерами", – подчеркнул он.

Президент подытожил, что на этой неделе есть "значительный прогресс" по современной авиации для Украины. Она должна стать "ключевым компонентом нашей защиты в воздухе", сказал Зеленский.

"Мы двигаемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предусмотреть еще полгода назад", – сказал он.

  • 26 мая 2023 года в Генштабе сообщили, что оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка, есть угроза затопления возле Карловки.
  • Россия нанесла ракетный удар по медучреждению в Днепре, сообщается о пострадавших.
Артём Джерипа
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