Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили оперативну ситуацію на фронті, наслідки удару Росії по Дніпру та подальші дії України у війні, повідомив президент.

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Зеленський зазначив, що під час Ставки розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу.

Також обговорили перспективи нарощування українського виробництва дефіцитних боєприпасів.

Окрім цього, члени Ставки обговорили останні повітряні удари окупантів по Україні, а також те, як зробити захист від таких атак більш ефективним.

Президент зазначив, що отримує доповіді щодо ракетного удару росіян по Дніпру та ліквідації його наслідків.

"Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти", – сказав він.

Зеленський повідомив, що наразі відомо про загибель двох людей, 30 поранено, серед них двоє дітей. Розбір завалів триває.

"Ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО – це буквально щоденне питання для роботи з партнерами", – наголосив він.

Президент підсумував, що цього тижня є "значний прогрес" щодо сучасної авіації для України. Вона має стати "ключовим компонентом нашого захисту в повітрі", сказав Зеленський.

"Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще пів року тому", – сказав він.

26 травня 2023 року у Генштабі повідомили, що окупанти атакують в районі Бахмута та Донецька, є загроза затоплення біля Карлівки.

Росія завдала ракетного удару по медустанові у Дніпрі, повідомляється про постраждалих.

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