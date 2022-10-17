В результате сегодняшней атаки дронами-камикадзе Shahed-136 погибла беременная женщина, однако ни в Иране, ни где-либо еще в мире нет оружия, которое может сломить украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что сегодня в Киеве россияне убили молодую семью, попав в жилой дом иранским дроном.

"Парень и беременная девушка на шестом месяце... Владимир Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину. В общей сложности четыре человека убиты только этим "шахидом", – сказал Зеленский.

Всего в ночь на 17 октября и утром более 25 населенных пунктов Украины оказались под ударами, сообщил Зеленский.

"Мир может и должен остановить этот террор. Когда мы говорим о необходимости Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, мы говорим о реальных жизни, которые уносят террористы", – сказал президент.

Он призвал Запад к "значительно большим" поставкам современных систем ПВО и ракет для этих систем.

Президент сообщил, что сегодняшний российский обстрел ракетами и дронами привел к новым перебоям с электричеством, потому призвал украинцев к осознанному потреблению электричества в пиковые часы.

"Нет в Иране или где-нибудь такого оружия, что может сломать народ, который осознает, за что воюет и чего никогда не простит врага", – добавил Зеленский.

Оксана Житнюк

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