Россия не считается со своими большими потерями и сохраняет высокую интенсивность атак, надеясь также затянуть войну и истощить украинские силы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Зеленский рассказал о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону. Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем на Донецком направлении, в том числе под Бахмутом.

По его словам, Украина делает все, чтобы давление ВСУ все же перевесило штурмовые возможности оккупантов, и очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки со стороны партнеров.

"Скорость снабжения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне. Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", – заявил Зеленский.

По данным Генштаба, россияне сейчас ведут наступление на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Оксана Житнюк

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