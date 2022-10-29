Президент Владимир Зеленский отметил, что стабилизационных и аварийных отключений электроэнергии сегодня стало "на порядок меньше". Но есть еще такая необходимость, в отдельных городах и районах ограничения еще возможны, сказал президент в своем видеообращении.

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В частности, это касается Кировоградской области, других регионов, уточнил Зеленский.

"Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и чтобы люди могли планировать свой день", – сказал он.

В Киевской области, по его словам, ситуация была критической, "но сейчас исправляем".

Зеленский подчеркнул, что возврат технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

"Российский террор продолжается. Он очень циничный. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях", – отметил президент.

Он подчеркнул, что все еще важно сознательно относиться к потреблению электричества. Эта необходимость сохраняется.

Укрэнерго с утра в субботу, 29 октября, не вводило аварийные отключения света, но просит украинцев сэкономить потребление электроэнергии вечером.

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Вадим Ребрина

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