UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Сейчас уже меньше отключений электричества, но в некоторых районах они возможны видео

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 22:09
Владимир Зеленский (Фото - ОП
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Президент Владимир Зеленский отметил, что стабилизационных и аварийных отключений электроэнергии сегодня стало "на порядок меньше". Но есть еще такая необходимость, в отдельных городах и районах ограничения еще возможны, сказал президент в своем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В частности, это касается Кировоградской области, других регионов, уточнил Зеленский.

"Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и чтобы люди могли планировать свой день", – сказал он.

В Киевской области, по его словам, ситуация была критической, "но сейчас исправляем".

Зеленский подчеркнул, что возврат технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

"Российский террор продолжается. Он очень циничный. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях", – отметил президент.

Он подчеркнул, что все еще важно сознательно относиться к потреблению электричества. Эта необходимость сохраняется.

  • Укрэнерго с утра в субботу, 29 октября, не вводило аварийные отключения света, но просит украинцев сэкономить потребление электроэнергии вечером.

Читайте также: История | Как работать из дома, когда нет света: истории и лайфхаки от украинцев

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский энергетика электроэнергия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 