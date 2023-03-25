UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Только полномасштабный проигрыш РФ будет гарантией от новых агрессий и кризисов видео

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 21:57
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что только "полномасштабный проигрыш" России – на поле боя, в экономике, в международных отношениях – будет гарантией от новых агрессий и кризисов. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Шаг за шагом делаем все возможное повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом. Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то своими имперскими мифами", – сказал президент.

Он уверен, что Кремль проигрывает в своих попытках "духовно поработить наших людей".

"И именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов", – отметил Зеленский.

Читайте также: В Минобороны призвали прекратить публичные обсуждения предстоящего контрнаступления

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойна
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 