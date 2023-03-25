Президент Владимир Зеленский заявил, что только "полномасштабный проигрыш" России – на поле боя, в экономике, в международных отношениях – будет гарантией от новых агрессий и кризисов. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"Шаг за шагом делаем все возможное повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом. Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то своими имперскими мифами", – сказал президент.

Он уверен, что Кремль проигрывает в своих попытках "духовно поработить наших людей".

"И именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов", – отметил Зеленский.

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Вадим Ребрина

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