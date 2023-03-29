Силы обороны смогут быть активнее на передовой уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 29 марта.

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Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, во время которого президент проинформировал ее о ситуации на поле боя, о потребностях Вооруженных Сил Украины.

"Уже в ближайшие месяцы мы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", – сказал Зеленский.

25 марта Зеленский заявил, что Украина пока не может начать наступление, потому что ожидает поставок боеприпасов и оружия от западных союзников.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление украинских войск должно начаться в апреле-мае 2023 года. Поставки западных истребителей ждать не будут.

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Наталія Медведєва

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