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UAExport
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Продовольствие
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Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
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Зеленский записал новое обращение: видео
Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 19:06
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0
Владимир Зеленский (скриншот видео ОП)
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать
Президент Владимир Зеленский обратился к людям с видеообращением.
Наталия Медведева
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Владимир Зеленский
видеообращение
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