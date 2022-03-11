Президент Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и миру. Идут 16-е сутки всенародного сопротивления полномасштабному российскому нашествию, целью которого является уничтожение государства и украинского народа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Главные тезисы из речи президента будут в следующей новости.

Читайте также: Боррель: Россия бессистемно бомбит гражданские объекты, и Путин ответит за это

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.