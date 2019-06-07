Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент убедился в правильности своего решения относительно парламента

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде, в котором поблагодарил народных депутатов. Видеозапись опубликовна в Facebook Администрации президента.

Зеленский объяснил, что благодарен за то, что Верховная Рада своей деятельностью доказала ему, что он был прав, приняв решение распустить парламент.

Он напомнил, что за истекшую неделю нардепы оставили мажоритарку, неприкосновенность, старых министров и силовиков на постах, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение.

Зеленский поблагодарил народных депутатов, что они остаются сами собой и не пытаются перед выборами "ввести народ в заблуждение".

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Владимир Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зеленский записал видео с благодарностью Верховной Раде: видео
Зеленский записал видео с благодарностью Верховной Раде: видео
Как эсминец РФ чуть не столкнулся с крейсером США: видео
Как эсминец РФ чуть не столкнулся с крейсером США: видео
Схемы узнали, кто борется за крупнейший газовый участок в море
Схемы узнали, кто борется за крупнейший газовый участок в море
ТЭК Банкротства и коллапс. НКРЭКУ просит доработать ПСО на рынке э/э
Делили три товарища: Гайдук, Тарута и Мкртчан судятся за миллиард
Экономика Делили три товарища: Гайдук, Тарута и Мкртчан судятся за миллиард
Схемы показали активы Коломойского и Боголюбова в США: фото
Недвижимость Схемы показали активы Коломойского и Боголюбова в США: фото
Популярное
фото/видео
Зеленский записал видео с благодарностью Верховной Раде: видео
Зеленский записал видео с благодарностью Верховной Раде: видео
Как эсминец РФ чуть не столкнулся с крейсером США: видео
Как эсминец РФ чуть не столкнулся с крейсером США: видео 19:43
Судья Татьков вернул статус судьи и неприкосновенность: видео
Судья Татьков вернул статус судьи и неприкосновенность: видео 16:21
Сытник: Решение КСУ позволит коррупционерам и дальше красть
Сытник: Решение КСУ позволит коррупционерам и дальше красть 15:39
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 