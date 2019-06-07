Зеленский записал видео с благодарностью Верховной Раде: видео

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде, в котором поблагодарил народных депутатов. Видеозапись опубликовна в Facebook Администрации президента.

Зеленский объяснил, что благодарен за то, что Верховная Рада своей деятельностью доказала ему, что он был прав, приняв решение распустить парламент.

Он напомнил, что за истекшую неделю нардепы оставили мажоритарку, неприкосновенность, старых министров и силовиков на постах, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение.

Зеленский поблагодарил народных депутатов, что они остаются сами собой и не пытаются перед выборами "ввести народ в заблуждение".

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах.