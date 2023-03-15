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Зеленский заявил о важности решений Рамштайна сейчас – когда агрессия РФ может надорваться видео

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 22:47
Видео: Офис президента
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Решения союзников о предоставлении дополнительной военной помощи Украине особенно важны сейчас – когда есть ощущение, что российская агрессия скоро может надорваться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что сегодня состоялась уже десятая встреча в формате "Рамштайн".

"Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – все это обсуждалось. Есть решения. Особенно сейчас это важно – когда чувствуется, что российская агрессия близится к моменту, когда она может надорваться", – сказал президент.

Он подчеркнул, что нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром, и Россия – не исключение.

"Нужно постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении. Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международного правопорядка", – заявил Зеленский.

  • Сегодня Дания объявила о крупном пакете военной помощи Украине на $141 млн с ракетами для ПВО и пулеметами.
  • Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.
  • Остин объявил о расширении танковой коалиции – уже девять стран передают Украине 150 Leopard.
  • Канада передаст Украине из арсенала вооруженных сил около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет для систем ПВО.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвоенная помощьрамштайн
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