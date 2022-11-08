Необходимо безотлагательно создать воздушный щит над Украиной, поскольку Россия продолжает ракетный террор против украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с членом Кабинета президента США, постоянной представительницей США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

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Как сообщил Зеленский, он рассказал Томас-Гринфилд о ситуации на фронте и ракетном терроре России.

Он отметил, что целенаправленными атаками повреждено около 40% объектов энергетической инфраструктуры Украины.

"Поэтому первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной", – написал президент.

В разговоре Зеленского с Томас-Гринфилд были затронуты темы мировой продовольственной безопасности.

"Благодаря реализации зерновой инициативы миллионы людей в странах Африки, Азии и Европы обеспечиваются продовольствием", – написал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость продолжения действия зернового соглашения.

"Украина готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", – заявил президент.

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Наталія Медведєва

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