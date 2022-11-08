Посол США в ООН прибыла в Киев: Будем поддерживать Украину, пока она не победит Россию

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев с визитом. Об этом сообщили в посольстве США в Украине. В комментарии CNN Томас-Гринфилд заявила, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока она "не выиграет эту войну".

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В посольстве США сообщили, что Линда Томас-Гринфилд встретится с членами украинского правительства, чтобы обсудить жесткую приверженность США суверенитету и независимости Украины. "Она будет наблюдать за документированием и хранением доказательств зверств, совершенных российскими войсками, а также услышит рассказы выживших", – говорится в сообщении.

Посол также обсудит глобальный кризис продовольственной безопасности, обостренный вторжением России, и подчеркнет критическую необходимость продления Черноморской зерновой инициативы на следующий год.

Она также встретится с гуманитарными организациями, обеспечивающими потребности уязвимых людей в зимний период.

"Европа едина. НАТО едино. Мы имеем двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Наша поддержка непреклонна, и мы будем продолжать быть едиными, пока Украина не выиграет эту войну, и Россия не выведет свои войска из Украины", – сказала представительница США в ООН в комментарии CNN.

Также она подчеркнула, что никаких переговоров об Украине без Украины не будет. Киев должен определить, когда будет готов к переговорам, отметила Томас-Гринфилд.

Кроме того, представитель США опровергла информацию о том, что официальные лица США призвали Украину заявить о своей готовности к переговорам с Россией.

Опубликованная в итальянском издании La Repubblica информация о том, что Запад якобы подталкивает Украину к переговорам с РФ – это российская информационная операция, чтобы во время паузы собраться с силами и продолжить войну, считает внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Вадим Ребрина

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