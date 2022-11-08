UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол США в ООН прибыла в Киев: Будем поддерживать Украину, пока она не победит Россию

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 13:52
Посол США в ООН прибыла в Киев: Будем поддерживать Украину, пока она не победит Россию - Фото
Фото: ua.usembassy.gov

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев с визитом. Об этом сообщили в посольстве США в Украине. В комментарии CNN Томас-Гринфилд заявила, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока она "не выиграет эту войну".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В посольстве США сообщили, что Линда Томас-Гринфилд встретится с членами украинского правительства, чтобы обсудить жесткую приверженность США суверенитету и независимости Украины. "Она будет наблюдать за документированием и хранением доказательств зверств, совершенных российскими войсками, а также услышит рассказы выживших", – говорится в сообщении.

Посол также обсудит глобальный кризис продовольственной безопасности, обостренный вторжением России, и подчеркнет критическую необходимость продления Черноморской зерновой инициативы на следующий год.

Она также встретится с гуманитарными организациями, обеспечивающими потребности уязвимых людей в зимний период.

"Европа едина. НАТО едино. Мы имеем двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Наша поддержка непреклонна, и мы будем продолжать быть едиными, пока Украина не выиграет эту войну, и Россия не выведет свои войска из Украины", – сказала представительница США в ООН в комментарии CNN.

Также она подчеркнула, что никаких переговоров об Украине без Украины не будет. Киев должен определить, когда будет готов к переговорам, отметила Томас-Гринфилд.

Кроме того, представитель США опровергла информацию о том, что официальные лица США призвали Украину заявить о своей готовности к переговорам с Россией.

  • Опубликованная в итальянском издании La Repubblica информация о том, что Запад якобы подталкивает Украину к переговорам с РФ – это российская информационная операция, чтобы во время паузы собраться с силами и продолжить войну, считает внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте также: В Кремле подготовили методички о том, как нужно освещать отступление из Херсона – СМИ

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН война переговоры Линда Томас-Гринфилд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 