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СМИ пишут, что Запад "принуждает" Украину к переговорам с РФ. Арестович: Это операция РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 17:06
СМИ пишут, что Запад
Алексей Арестович (скриншот видео Офиса президента)

Опубликованная в итальянском издании La Repubblica информация о том, что Запад якобы подталкивает Украину к переговорам с РФ, – это российская информационная операция, чтобы во время паузы собраться с силами и продолжить войну. Об этом в Facebook написал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он считает, что Кремлю "как воздух нужна пауза месяца в три", чтобы перебросить мобилизованных, накопить иранские ракеты и дроны, успеть снять технику с хранения, "подморозить Украину" и с новыми силами продолжить войну.

Арестович перечислил три главных месседжа этой кампании:

- "Украину принудят к переговорам".
- "Если Украина будет упираться, Запад откажет ей в поддержке".
- "Украина должна отменить решение о том, что она не будет вести переговоры с Путиным".

Арестович убежден, что принудить Украину к переговорам с Путиным невозможно. Это четко дал понять президент Владимир Зеленский и данное решение пересмотру не подлежит, отметил он.

По словам советника, Украина готова начать переговоры только с новым политическим руководством РФ при условии вывода войск со всей территории Украины.

Предмет переговоров:
- выдача военных преступников,
- возврат всех пленных,
- выплата репараций,
- правила дальнейшего сосуществования.

"Это не мы не готовы к переговорам. Это РФ не хочет переговоров. Кремль хочет выполнения его условий – оставить за ним все "завоеванные" территории. Это не переговорная позиция. Это ультиматум", – отметил Арестович.

По его словам, Силы обороны Украины освободили 37% территорий, захваченных с 2014 года, и 50% – захваченных с 24 февраля.

При этом Арестович убежден, что Запад никогда не откажет Украине в поддержке, потому что "просто не может позволить себе ни проиграть, ни даже компромиссов, потому, что это будет означать конец Запада в прежнем виде".

Ранее сегодня La Repubblica опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники сообщает, что между Вашингтоном и Брюсселем якобы продолжаются консультации по переговорам с РФ после того, как Украина отвоюет Херсон.

  • Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". 
  • 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты.
  • Медуза сообщает, что администрация российского диктатора Владимира Путина подготовила несколько новых методичек для российских пропагандистов, в которых указано, как нужно преподносить ситуацию в Херсоне — для того, чтобы подготовить "общественное мнение" в России к тому, что город может быть оставлен. 
Вадим Ребрина
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Россия переговоры помощь Алексей Арестович
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