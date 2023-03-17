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500 жителей Днепропетровской области не сдали оружие, выданное им в начале 2022-го

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17.03.2023, 15:38
500 жителей Днепропетровской области не сдали оружие, выданное им в начале 2022-го - Фото
Фото: Business Insider

Четверть выданного в начале полномасштабной войны для защиты Днепропетровской области оружия жители региона до сих пор не вернули. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Лысак, акцентировав на том, что у правоохранителей есть данные на каждого, кто получил оружие и продолжает держать его при себе.

6 марта 2023 года Лысак призвал жителей Днепропетровской области вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы в течение 10 дней.

Сегодня он написал, что "корректно дождался предоставленного гражданам срока", однако не все в него уложились.

"10 дней на добровольную сдачу огнестрельного оружия гражданскими лицами, которым оно выдавалось в первые дни полномасштабного вторжения, прошло. Вчера", – заявил глава ОВА.

Лысак подвел итоги, согласно которым:

— 2000 единиц стрелкового оружия на территории г. Днепр – было выдано;
— 1500 единиц на сегодняшний день – сдано;
— 500 единиц оружия – остается у гражданского населения.

Он акцентировал на том, что все лица, которым выдали оружие и не сдали его обратно, известны правоохранителям.

Глава ОВА отвел им последний срок на добровольное выполнение этой задачи – 10 дней.

Тех, кто не сдаст оружие, будет ждать уголовная ответственность, предостерег Лысак.

  • В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".
  • 18 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников призвал принять закон о легализации оружия.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский в 2022 году говорил, что после войны украинцам нужно разрешить иметь дома оружие. По его мнению, война показала: десятки тысяч единиц оружия, в том числе штурмового, которые власть раздала Силам обороны, – прямое доказательство, что украинцы умеют ответственно обращаться с оружием.

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Мілана Головань
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