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Жителям Днепропетровской области дали 10 дней, чтоб сдать полученное в начале войны оружие

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 16:24
Жителям Днепропетровской области дали 10 дней, чтоб сдать полученное в начале войны оружие - Фото
Фото: EPA

Отдельные гражданские жители Днепропетровской области, получившие оружие для защиты региона в начале полномасштабного вторжения России, до сих пор его не вернули. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Он заявил, что власти дают 10 дней на возвращение этого оружия.

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"В начале полномасштабного вторжения гражданским гражданам предоставили оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие. Остальные оставили "на руках". Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем", – сказал он. Лисак.

Он добавил, что выполнение озвученных на совещании требований будет "контролировать лично".

  • В первые дни войны бывшим правоохранителям, экс-военным, охотникам и просто многим желающим встать на оборону городов и сел по всей стране массово раздавали оружие. Впоследствии даже был принят закон об освобождении от ответственности за уничтожение оккупантов.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский в 2022 году говорил, что после войны украинцам нужно разрешить иметь дома оружие. По его мнению, война показала: десятки тысяч единиц оружия, в том числе штурмового, которые власть раздала силам обороны, – прямое доказательство, что украинцы умеют ответственно обращаться с оружием.

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Андрій Водяний
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днепропетровская область
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