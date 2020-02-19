Стало известно, как Луганск рассчитывается за воду

Фото: pixabay.com

уточнено

Представители оккупационной администрации РФ в ОРДЛО сегодня рассчитываются (текущие платежи, - ред.) за потребленную воду на мосту в Счастье Луганской области. Об этом сообщил LIGA.net заместитель директора Попаснянского райводоканала Евгений Лысенко.

По его словам, передача денежных средств будет идти три дня.

"Обычно это было в гривнях с купюрами крупными 200, 100. Последний раз они нам дали по две грн и пять грн 24 млн. Сейчас речь идет о 15-16 млн грн", - отметил Лысенко.

Лысенко рассказал, что деньги сотрудники райводоканала носят через мост в присутствии военных, полицейских, наблюдателей ОБСЕ и остальных контролирующих органов.

Он добавил, что потом все грузится в машину, они с инкассацией едут в банк, где сдают деньги.

Лысенко напомнил, что у ОРЛО перед Попаснянским райводоканалом есть долги еще за 2016 год. Общая сумма долга составляет 170 млн грн.

Замдиректора райводоканала добавил, что вопрос возврата этой суммы долга до сих пор "никак не урегулирован".

УТОЧНЕНО в 13:37. Лысенко спустя некоторое время уточнил, что сотрудники водоканала получили деньги в бумажном виде, а не мелочью, как было ранее заявлено.