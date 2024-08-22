Адвокат, сдававший россиянам расположение ВСУ в Краматорске, получил 14 лет тюрьмы

Осужденный (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Вынесен приговор адвокату, который помогал российским спецслужбам идентифицировать блокпосты и местонахождение Вооруженных Сил Украины в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Его признали виновным в коллаборационной деятельности и приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В пользу государства у осужденного конфисковано дом стоимостью более 250 000 грн.

В суде было доказано, что в марте 2023 года житель Краматорска, который с 2014 по 2021 год проживавший в Московской области РФ, а накануне полномасштабного вторжения России вернувшийся в Украину, решил помогать оккупантам поскорее захватить Донецкую область.

Он наладил связь с сотрудником Федеральной службы безопасности РФ и через Telegram передавал ему информацию военного характера для идентификации ВСУ на местности. Данные он собирал во время прогулок по городу.

Адвокат сообщал оккупантам о местах сосредоточения в Краматорске и районе военных подразделений ВСУ, расположении блокпостов, других фортификационных сооружений и объектов, где несли боевые дежурства военнослужащие.

19 февраля стало известно, что корректировщик вражеских ракет С-300 по жилым домам Краматорска проведет 15 лет за решеткой.

4 апреля суд признал виновным жителя Краматорска, который навел российскую ракету на пиццерию "RIA PIZZA" в июне 2023 года, в результате чего погибли 13 человек.

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