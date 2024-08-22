Адвокат, який здавав росіянам розташування ЗСУ у Краматорську, отримав 14 років тюрми

Засуджений (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Винесено вирок адвокату, який допомагав російським спецслужбам ідентифікувати блокпости й місця розташування Збройних Сил України у Краматорську Донецької області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Його визнали винним в колабораційній діяльності та засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На користь держави у засудженого конфісковано будинок вартістю понад 250 000 грн.

У суді було доведено, що у березні 2023 року мешканець Краматорська, який з 2014 до 2021 року включно проживав у Московській області РФ, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії повернувся до України, вирішив допомагати окупантам швидше захопити Донецьку область.

Він налагодив зв’язок зі співробітником Федеральної служби безпеки РФ і через Telegram передавав йому інформацію воєнного характеру задля ідентифікації ЗСУ на місцевості. Дані він збирав під час прогулянок містом.

Адвокат повідомляв окупантам про місця зосередження у Краматорську та районі військових підрозділів ЗСУ, розташування блокпостів, інших фортифікаційних споруд та об’єктів, де несли бойові чергування військовослужбовці.

19 лютого стало відомо, що коригувальник ворожих ракет С-300 по житлових будинках Краматорська проведе 15 років за ґратами.

4 квітня суд визнав винним жителя Краматорська, який навів російську ракету на піцерію "RIA PIZZA" в червні 2023 року, внаслідок чого загинули 13 людей.

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