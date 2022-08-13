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Армия России понесла значительные потери под Изюмом и отошла – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 13:41
Армия России понесла значительные потери под Изюмом и отошла – глава ОВА - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синєгубов, Facebook)

Российские войска понесли потери на Изюмском направлении и отступили после серьезных потерь. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Враг пытался проводить наступательные действия на позиции наших войск на Изюмском направлении, это юго-восточное направление нашей области. Однако он понес значительные потери", – заявил Синегубов.

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Армия России понесла значительные потери под Изюмом и отошла – глава ОВА

По его словам, россияне отошли на ранее занятые позиции. Похожая ситуация и на севере области. Россияне обстреливают украинские позиции, но бойцы ВСУ стоят – и враг отходит.

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Марк Сировой
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