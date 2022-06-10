Армия РФ с утра нанесла ракетный удар под Днепром: пожар в городе с ним не связан

Армия России утром нанесла ракетный удар по Днепровском району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, детали ракетной атаки устанавливаются. Предварительно – обошлось без пострадавших. Резниченко также отметил, что пожар в Днепре с атакой не связан – было возгорание на одном из предприятий, его уже ликвидировали спасатели.

Кроме того, враг снова обстрелял три общины в Криворожском районе. В Зеленодольской общине есть разрушения, ранена осколком 41-летняя женщина. В Широковской и Апостоловской общинах – никто не пострадал.

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Марк Сировой

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