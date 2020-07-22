Аваков сменил главу полиции Николаевской области
22.07.2020, 15:35
Сергей Шайхет (фото - mvs.gov.ua)
Новый глава областной полиции Сергей Шайхет говорит, что в кратчайшие сроки изучит криминальную ситуацию в регионе
Сегодня, 22 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков представил Сергея Шайхета новым руководителем управления полиции в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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По словам Авакова, до этого назначения Шайхет занимал должность замглавы полиции в Одесской области.
Шайхет сказал, что в кратчайшие сроки изучит криминальную ситуацию в области.
Глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что Александр Анохин, который до этого работал начальником полиции Николаевской области, назначен главой полиции в Сумской области.
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