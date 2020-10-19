Блок Кернеса может получить большинство в Харьковском областном совете – опрос Рейтинга

По данным опроса, проведенного группой Рейтинг в октябре, в Харьковский областной совет проходят только четыре партии

У Партии Блок Кернеса Успешный Харьков есть шансы получить большинство в Харьковском областном совете. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале октября группой Рейтинг.

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Среди избирателей, намеренных пойти на избирательные участки и определившихся с выбором, голоса распределились таким образом:

45,7% (в июле – 30,1%) – Блок Кернеса Успешный Харьков;

19,6% (11,5%) – Блок Светличной Разом;

13,7% (22,9%) – ОПЗЖ;

7,4% (12,7%) – Слуга народа.

Остальные партии набирают менее 5%, необходимых для получения депутатских мандатов, наибольшие шансы преодолеть этот барьер – у Европейской солидарности (4,2%, в июле – 5,9%) и Партии Шария (3,7%, в июле – 4,7%).

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Поскольку голоса, отданные за партии, не прошедшие 5% барьер, распределяются между победителями, Блок Кернеса может получить более 50% мандатов в Харьковском областном совете.

Опрос проводился 2-9 октября среди жителей Харьковской области возрастом от 18 лет, опрошено 2000 респондентов, погрешность не более 2,2%.

В Киевский городской совет по июльскому опросу Рейтинга проходят шесть партий.

По опросу КМИС в сентябре, в Одессе действующий мэр Геннадий Труханов может победить в первом туре.

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Денис Юдин

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