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Блок Кернеса выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 16:02
Блок Кернеса выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова - Фото
Игорь Терехов и Геннадий Кернес (фото - Игорь Терехов, Facebook)

Блок Кернеса – Успешный Харьков выдвинул и. о. главы города Игоря Терехова кандидатом в мэры Харькова. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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Отмечается, что кандидатуру Терехова поддержали участники конференции харьковской городской организации Блока Кернеса.

Глава харьковского горизбиркома Елена Матвиенко сообщила Интерфакс-Украина, что сейчас зарегистрированы шестеро кандидатов:

Михаил Добкин (бывший мэр Харькова, глава Харьковской ОГА и нардеп);

Константин Немичев (глава областной организации Нацкорпуса);

Валерий Говоров (депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ);

Дмитрий Маринин (экс-депутат Харьковского горсовета от Партии Регионов);

Александр Кондрусик (блогер, член партии Наш край);

Владимир Плетнев (бывший судья апелляционного суда, глава фракции Партии Шария в Харьковском горсовете).

Она отметила, что от партии выдвигается лишь Плетнев, остальные кандидаты идут на выборы как самовыдвиженцы.

В начале сентября пресс-служба Европейской солидарности сообщала, что выдвинет своим кандидатом бизнесмена и депутата облсовета Александра Скорика.

Слуга народа своего кандидата выдвигать отказалась.

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Марк Сировой
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игорь терехов выборы мэр Харьков михаил добкин
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