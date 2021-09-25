Блок Кернеса выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова

Блок Кернеса – Успешный Харьков выдвинул и. о. главы города Игоря Терехова кандидатом в мэры Харькова. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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Отмечается, что кандидатуру Терехова поддержали участники конференции харьковской городской организации Блока Кернеса.

Глава харьковского горизбиркома Елена Матвиенко сообщила Интерфакс-Украина, что сейчас зарегистрированы шестеро кандидатов:

Михаил Добкин (бывший мэр Харькова, глава Харьковской ОГА и нардеп);

Константин Немичев (глава областной организации Нацкорпуса);

Валерий Говоров (депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ);

Дмитрий Маринин (экс-депутат Харьковского горсовета от Партии Регионов);

Александр Кондрусик (блогер, член партии Наш край);

Владимир Плетнев (бывший судья апелляционного суда, глава фракции Партии Шария в Харьковском горсовете).

Она отметила, что от партии выдвигается лишь Плетнев, остальные кандидаты идут на выборы как самовыдвиженцы.

В начале сентября пресс-служба Европейской солидарности сообщала, что выдвинет своим кандидатом бизнесмена и депутата облсовета Александра Скорика.

Слуга народа своего кандидата выдвигать отказалась.

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Марк Сировой

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