Блок Кернеса выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова
Блок Кернеса – Успешный Харьков выдвинул и. о. главы города Игоря Терехова кандидатом в мэры Харькова. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
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Отмечается, что кандидатуру Терехова поддержали участники конференции харьковской городской организации Блока Кернеса.
Глава харьковского горизбиркома Елена Матвиенко сообщила Интерфакс-Украина, что сейчас зарегистрированы шестеро кандидатов:
Михаил Добкин (бывший мэр Харькова, глава Харьковской ОГА и нардеп);
Константин Немичев (глава областной организации Нацкорпуса);
Валерий Говоров (депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ);
Дмитрий Маринин (экс-депутат Харьковского горсовета от Партии Регионов);
Александр Кондрусик (блогер, член партии Наш край);
Владимир Плетнев (бывший судья апелляционного суда, глава фракции Партии Шария в Харьковском горсовете).
Она отметила, что от партии выдвигается лишь Плетнев, остальные кандидаты идут на выборы как самовыдвиженцы.
В начале сентября пресс-служба Европейской солидарности сообщала, что выдвинет своим кандидатом бизнесмена и депутата облсовета Александра Скорика.
Слуга народа своего кандидата выдвигать отказалась.
- 17 декабря 2020-го мэр Харькова Геннадий Кернес умер после осложнений от коронавируса. Его место с приставкой "и.о." занял Терехов. Детальнее о нем и политическом устройстве Харькова после смерти Кернеса читайте в материале от LIGA.net.
- Выборы мэра Харькова запланированы на 31 октября 2021 года.
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