Боевики накануне нормандского саммита закроют пункт пропуска в РФ

Пункт пропуска Должанский на неподконтрольном Украине участке границы с РФ в ночь с 8 на 9 декабря будет закрыт. Об этом сообщают сайты боевиков.
Пропуск через границу в данном направлении будет приостановлен с 00:00 до 03:00 якобы по техническим причинам.
Других подробностей террористы не сообщают.
Источники LIGA.net уточнили, пункт пропуска Должанский ежедневно пересекают несколько спецрейсов автобусов, которые везут местных жителей временно оккупированного Донбасса в Новошахтинск для получения российских паспортов.
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