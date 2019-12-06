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Боевики накануне нормандского саммита закроют пункт пропуска в РФ

Боевики накануне нормандского саммита закроют пункт пропуска в РФ - Фото
Фото: скриншот видео
06.12.2019, 10:52

Временно неподконтрольный Украине пункт пропуска Должанский временно закроют якобы по техническим причинам

Пункт пропуска Должанский на неподконтрольном Украине участке границы с РФ в ночь с 8 на 9 декабря будет закрыт. Об этом сообщают сайты боевиков.

Пропуск через границу в данном направлении будет приостановлен с 00:00 до 03:00 якобы по техническим причинам.

Других подробностей террористы не сообщают.

Источники LIGA.net уточнили, пункт пропуска Должанский ежедневно пересекают несколько спецрейсов автобусов, которые везут местных жителей временно оккупированного Донбасса в Новошахтинск для получения российских паспортов.

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Россия боевики должанский
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