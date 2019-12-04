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Сколько РФ выделила средств на пункты выдачи паспортов ОРДЛО

Сколько РФ выделила средств на пункты выдачи паспортов ОРДЛО - Фото
Фото: depositphotos.com
04.12.2019, 09:40

Из временно оккупированного Луганска каждый день отправляются спецрейсы в Новошахтинск

Более 144 млн рублей выделили МВД России для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ на официальном портале правовой информации.

Пункты будут открыты в Ростовской области. МВД РФ обязано проконтролировать использование бюджетных средств и отчитаться до 1 февраля 2020 года.

Собеседники LIGA.net рассказали, что ежедневно (кроме выходных) из захваченного гибридной армией РФ Луганска в Новошахтинск с утра и до обеда отправляются специальные автобусы с местными жителями для получения российских паспортов.

"Желающих много. Причем, едут не только пенсионеры, но и молодежь, которая хочет уехать в Россию на заработки", - уточнил сегодня источник на правах анонимности.

  • 17 сентября сообщалось, что боевикам и сотрудникам так называемой полиции в первую очередь "раздали российские паспорта без места прописки".

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паспорта РФ Россия ордло новошахтинск
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