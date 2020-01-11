Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики перебросили в Дебальцево танки - ОБСЕ

Боевики перебросили в Дебальцево танки - ОБСЕ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
11.01.2020, 10:38

В Донецкой области миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели семь танков на грузовом поезде, следовавшем в восточном направлении временно оккупированного Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В ОБСЕ подчеркнули, что вооружение размещено в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству Украины районах.

По состоянию на 10 января в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 70), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 30 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, включая большинство взрывов, отмечалось в районах к северу и северо-северо-востоку от Широкино (100 км к югу от Донецка).

  • 3 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Дебальцево поезд с административными номерами страны-агрессора России. 

Читайте также: Загороднюк: Мы говорим о полном перемирии с 1 января

Напишите нам
дебальцево обсе танки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 