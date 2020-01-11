Боевики перебросили в Дебальцево танки - ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели семь танков на грузовом поезде, следовавшем в восточном направлении временно оккупированного Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В ОБСЕ подчеркнули, что вооружение размещено в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству Украины районах.

По состоянию на 10 января в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 70), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 30 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, включая большинство взрывов, отмечалось в районах к северу и северо-северо-востоку от Широкино (100 км к югу от Донецка).

аблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Дебальцево поезд с административными номерами страны-агрессора России. 3 октября н

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