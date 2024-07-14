Число пострадавших из-за ракетного удара по поселку Буды возросло до 25

Последствия удара (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Число пострадавших из-за обстрела поселка Буды Харьковского района возросло до 25 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его информации, среди травмированных двое детей – 14-летняя девочка и девятилетний мальчик.

Среди девяти госпитализированных: трое раненых лечатся амбулаторно, трое нуждаются в оперативном вмешательстве, два человека – в среднем состоянии. 14-летняя девочка продолжит лечение в детской больнице, ее состояние – среднее, отметил глава ОВА.

Также Синегубов сообщил, что в результате ракетной атаки повреждены 26 жилых домов, девять административных сооружений, два автомобиля, здание вокзала, три вспомогательных сооружения и железнодорожное полотно.

Днем 13 июля россияне ударили по железной дороге в Будах двумя ракетами "Искандер".

В результате атаки погибли два человека – начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и старший сержант полиции Алексей Кощей.

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