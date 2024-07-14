Кількість постраждалих через ракетний удар по селищу Буди зросла до 25
Наслідки удару (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Кількість постраждалих через обстріл селища Буди Харківського району зросла до 25 людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його інформацією, серед травмованих двоє дітей – 14-річна дівчинка та дев’ятирічний хлопчик.

Серед дев‘яти госпіталізованих троє поранених лікуються амбулаторно, троє потребують оперативного втручання, дві людини – у середньому стані. 14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан – середній, зазначив очільник ОВА.

Також Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено 26 житлових будинків, дев’ять адміністративних споруд, два авто, будівлю вокзалу, три допоміжні споруди та залізничне полотно.

  • Вдень 13 липня росіяни вдарили по залізниці у Будах двома ракетами "Іскандер".
  • Внаслідок атаки загинули дві людини – начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та старший сержант поліції Олексій Кощій.

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