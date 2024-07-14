Кількість постраждалих через ракетний удар по селищу Буди зросла до 25

Наслідки удару (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Кількість постраждалих через обстріл селища Буди Харківського району зросла до 25 людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його інформацією, серед травмованих двоє дітей – 14-річна дівчинка та дев’ятирічний хлопчик.

Серед дев‘яти госпіталізованих троє поранених лікуються амбулаторно, троє потребують оперативного втручання, дві людини – у середньому стані. 14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан – середній, зазначив очільник ОВА.

Також Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено 26 житлових будинків, дев’ять адміністративних споруд, два авто, будівлю вокзалу, три допоміжні споруди та залізничне полотно.

Вдень 13 липня росіяни вдарили по залізниці у Будах двома ракетами "Іскандер".

Внаслідок атаки загинули дві людини – начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та старший сержант поліції Олексій Кощій.

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