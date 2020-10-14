Коронавирус. Больше всего инфицированных за сутки выявили в Киеве и четырех областях

В Украине выявили 276 177 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Больше всего инфицированных COVID-19 – в Киеве и Харьковской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (422 случая), Харьковской (637), Львовской (345), Днепропетровской (342) и Одесской (302) областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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По всей Украине за сутки зафиксировали 5590 заболевших. С начала эпидемии в стране поставили 276 177 диагнозов COVID-19, умерли 5229 пациентов, при этом 118 699 – выздоровели.

Развитие эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 28 512 заболевших (422 за сутки);

Харьковская – 26 262 (637);

Львовская – 23 474 (345);

Одесская – 17 349 (302);

Черновицкая – 16 828 (179);

Тернопольская – 16 478 (228);

Ивано-Франковская – 15 765 (185);

Ровенская – 15 026 (158);

Киевская – 11 751 (226);

Закарпатская – 11 169 (127);

Волынская – 10 140 (185);

Хмельницкая – 9011 (219);

Днепропетровская – 9614 (342);

Житомирская – 8861 (201);

Винницкая – 7845 (119);

Сумская – 7712 (227);

Донецкая – 6247 (286);

Черкасская – 6047 (198);

Черниговская – 6038 (226);

Запорожская – 5900 (138);

Полтавская – 5093 (187);

Николаевская – 5052 (185);

Херсонская – 2112 (98);

Луганская – 2015 (98);

Кировоградская – 1396 (41).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие месяцы заболеваемость COVID-19 в Украине может возрасти до 7000 – 9000 выявленных инфицированных в сутки.

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

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Марк Сировой

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