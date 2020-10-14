Коронавирус. Больше всего инфицированных за сутки выявили в Киеве и четырех областях
В Украине выявили 276 177 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Больше всего инфицированных COVID-19 – в Киеве и Харьковской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (422 случая), Харьковской (637), Львовской (345), Днепропетровской (342) и Одесской (302) областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По всей Украине за сутки зафиксировали 5590 заболевших. С начала эпидемии в стране поставили 276 177 диагнозов COVID-19, умерли 5229 пациентов, при этом 118 699 – выздоровели.
Развитие эпидемии в Киеве и областях:
Киев – 28 512 заболевших (422 за сутки);
Харьковская – 26 262 (637);
Львовская – 23 474 (345);
Одесская – 17 349 (302);
Черновицкая – 16 828 (179);
Тернопольская – 16 478 (228);
Ивано-Франковская – 15 765 (185);
Ровенская – 15 026 (158);
Киевская – 11 751 (226);
Закарпатская – 11 169 (127);
Волынская – 10 140 (185);
Хмельницкая – 9011 (219);
Днепропетровская – 9614 (342);
Житомирская – 8861 (201);
Винницкая – 7845 (119);
Сумская – 7712 (227);
Донецкая – 6247 (286);
Черкасская – 6047 (198);
Черниговская – 6038 (226);
Запорожская – 5900 (138);
Полтавская – 5093 (187);
Николаевская – 5052 (185);
Херсонская – 2112 (98);
Луганская – 2015 (98);
Кировоградская – 1396 (41).
Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие месяцы заболеваемость COVID-19 в Украине может возрасти до 7000 – 9000 выявленных инфицированных в сутки.
- 13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.
Читайте также: Коронавирус. Украина поднялась на 12 место в мире по суточной заболеваемости
Комментарии