COVID-19. МВД направило вертолет для вывоза больных из Черновицкой области: фото

В связи с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черновицкой области в регион направили вертолет Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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"В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Фото: пресс-служба МВД
Вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Мали, потом его передали ГСЧС.
"Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете", - уточнили в пресс-службе.
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