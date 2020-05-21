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COVID-19. МВД направило вертолет для вывоза больных из Черновицкой области: фото

COVID-19. МВД направило вертолет для вывоза больных из Черновицкой области: фото - Фото
Вертолет Ми-8 (фото - facebook.com mvs.gov.ua)
21.05.2020, 14:50

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, то больных будут эвакуировать на вертолете Ми-8

В связи с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черновицкой области в регион направили вертолет Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вертолет Ми-8

Фото: пресс-служба МВД

Вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Мали, потом его передали ГСЧС.

"Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете", - уточнили в пресс-службе.

  • По данным на 21 мая, в Черновицкой области 2842 человека заболели коронавирусом, за последние сутки - 46. 
  • На утро 21 мая в мире заболели 5 087 859 человек, 329 768 пациентов умерли, 2 022 727 – выздоровели.
  • В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина, сообщили в Минздраве.

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Арина Толина
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