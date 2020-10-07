Коронавирус. Степанов назвал "зрадой" информацию о нехватке мест в больницах Одессы

В Минздраве заверяют, что мест в больницах Одессы хватает для коронавирусных инфицированных

Койко-мест для лечения инфицированных COVID-19 в больницах Одессы хватает. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Сейчас многие разгоняют какую-то зраду, что нет кроватей в больницах для лечения больных COVID-19. Это неправда, у нас есть больницы, у нас есть медицинские работники, оказывающие эту медпомощь. Последняя "зрада" была, что у нас в Одессе полностью закончились койко-места, это – полная неправда", – подчеркнул Степанов.

Он подчеркнул, сейчас койко-мест в больницах Одессы хватает, еще вводят дополнительные.

Чиновник признал, что есть определенные трудности, но их решают по мере возникновения.

"Медицинская помощь тем людям, которые в этом нуждаются, предоставляется в полном объеме ", – сказал Степанов.

За минувшие сутки в Одесской области заболели коронавирусом 316 человек.

6 октября местные СМИ сообщали, что больницы в Одессе перестали принимать коронавирусных больных из-за того, что закончились места.

7 октября сообщалось, что больницы Луганска не справляются с потоком больных, а "реальное количество зараженных замалчивается".

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Арина Толина

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