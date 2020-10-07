COVID-19. Харьковская область почти в два раза опережает Киев по суточной заболеваемости
Кроме Киева и Харьковской области, высокая заболеваемость коронавирусом наблюдается в Одесской и Днепропетровской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской области – 685 новых пациентов с COVID-19. В Киеве зарегистрировали 383 новых инфицированных, говорится в сводке от Совета нацбезопасности и обороны.
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Также высокая заболеваемость наблюдается в Одесской, Днепропетровской (обе – по 316 выявленных инфицированных за сутки) и Донецкой областях (263).
По всей Украине за сутки выявили 4753 заболевших. Это рекордный показатель. За все время эпидемии в стране зафиксировали 239 337 инфицированных, 4597 человек умерли, 105 970 пациентов выздоровели.
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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 25 474 заболевших (383 за сутки);
Харьковская – 22 136 (685);
Львовская – 21 696 (162);
Черновицкая – 15 589 (145);
Одесская – 15 337 (316);
Тернопольская – 14 737 (127);
Ивано-Франковская – 14 562 (111);
Ровенская – 13 532 (158);
Закарпатская – 10 373 (56);
Киевская – 10 291 (192);
Волынская – 9037 (157);
Днепропетровская – 7688 (316);
Винницкая – 7074 (144);
Хмельницкая – 7573 (210);
Житомирская – 7221 (151);
Сумская – 5885 (209);
Черниговская – 4907 (95);
Черкасская – 4917 (230);
Запорожская – 4862 (116);
Донецкая – 4824 (263);
Николаевская – 4025 (131);
Полтавская – 3497 (227);
Херсонская – 1591 (47);
Луганская – 1394 (61);
Кировоградская – 1215 (21).
Не указаны данные о ситуации во временно оккупированном Крыму и на части территорий Донбасса.
- 6 октября сообщалось, что в половине областей Украины больницы для пациентов с COVID-19 были заполнены более чем на 50%.
- По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.
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