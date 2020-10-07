COVID-19. Харьковская область почти в два раза опережает Киев по суточной заболеваемости

Кроме Киева и Харьковской области, высокая заболеваемость коронавирусом наблюдается в Одесской и Днепропетровской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской области – 685 новых пациентов с COVID-19. В Киеве зарегистрировали 383 новых инфицированных, говорится в сводке от Совета нацбезопасности и обороны.

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Также высокая заболеваемость наблюдается в Одесской, Днепропетровской (обе – по 316 выявленных инфицированных за сутки) и Донецкой областях (263).

По всей Украине за сутки выявили 4753 заболевших. Это рекордный показатель. За все время эпидемии в стране зафиксировали 239 337 инфицированных, 4597 человек умерли, 105 970 пациентов выздоровели.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 25 474 заболевших (383 за сутки);

Харьковская – 22 136 (685);

Львовская – 21 696 (162);

Черновицкая – 15 589 (145);

Одесская – 15 337 (316);

Тернопольская – 14 737 (127);

Ивано-Франковская – 14 562 (111);

Ровенская – 13 532 (158);

Закарпатская – 10 373 (56);

Киевская – 10 291 (192);

Волынская – 9037 (157);

Днепропетровская – 7688 (316);

Винницкая – 7074 (144);

Хмельницкая – 7573 (210);

Житомирская – 7221 (151);

Сумская – 5885 (209);

Черниговская – 4907 (95);

Черкасская – 4917 (230);

Запорожская – 4862 (116);

Донецкая – 4824 (263);

Николаевская – 4025 (131);

Полтавская – 3497 (227);

Херсонская – 1591 (47);

Луганская – 1394 (61);

Кировоградская – 1215 (21).

Не указаны данные о ситуации во временно оккупированном Крыму и на части территорий Донбасса.

6 октября сообщалось, что в половине областей Украины больницы для пациентов с COVID-19 были заполнены более чем на 50%.

По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

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Марк Сировой

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