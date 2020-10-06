Коронавирус. В половине областей Украины больницы заполнены более чем на 50%

Только в Кировоградской области не наблюдается высокой заболеваемости COVID-19 за последние две недели

В 12 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания.

На 6 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.

В Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 57,7%.

Показатели по областям:

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".

По расчетам службы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, заразиться коронавирусом могли уже до 10% мирового населения.

5 октября Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

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Денис Юдин

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