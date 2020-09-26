COVID-19. В Киеве и четырех областях выявили больше всего инфицированных: динамика

Меньше всего заразившихся COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заболели коронавирусом жители Киева (447), Харьковской (380), Тернопольской (284), Одесской (264, Днепропетровская (201) областей. Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (17).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 16 870 заболевших (380 за сутки);

Львовская – 19 636 (171);

Черновицкая – 13 902 (166);

Ивано-Франковская – 13 080 (128);

Одесская – 12 734 (264);

Киев – 21 492 (447);

Ивано-Франковская – 13 212 (132);

Тернопольская – 12 863 (284);

Ровенская – 11 928 (154);

Закарпатская – 9580 (90);

Киевская – 8571 (141);

Волынская – 7500 (138);

Винницкая – 5784 (131);

Житомирская – 5531 (128);

Хмельницкая – 5531 (170);

Днепропетровская – 5118 (201);

Черниговская – 3875 (105);

Сумская – 3549 (75);

Черкасская – 3570 (111);

Запорожская – 3568 (140);

Николаевская – 2875 (93);

Донецкая – 2964 (113);

Полтавская – 1844 (92);

Кировоградская – 1069 (17);

Херсонская – 1000 (46);

Луганская – 938 (44);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

26 сентября сообщалось, что з а минувшие сутки коронавирусом заболело рекордное количество украинцев - 3833 ( сутками ранее 3565) .

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Арина Толина

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