COVID-19. В Киеве и четырех областях выявили больше всего инфицированных: динамика
26.09.2020, 09:31
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook
Меньше всего заразившихся COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Кировоградской области
За минувшие сутки больше всего заболели коронавирусом жители Киева (447), Харьковской (380), Тернопольской (284), Одесской (264, Днепропетровская (201) областей. Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (17).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 16 870 заболевших (380 за сутки);
- Львовская – 19 636 (171);
- Черновицкая – 13 902 (166);
- Ивано-Франковская – 13 080 (128);
- Одесская – 12 734 (264);
- Киев – 21 492 (447);
- Ивано-Франковская – 13 212 (132);
- Тернопольская – 12 863 (284);
- Ровенская – 11 928 (154);
- Закарпатская – 9580 (90);
- Киевская – 8571 (141);
- Волынская – 7500 (138);
- Винницкая – 5784 (131);
- Житомирская – 5531 (128);
- Хмельницкая – 5531 (170);
- Днепропетровская – 5118 (201);
- Черниговская – 3875 (105);
- Сумская – 3549 (75);
- Черкасская – 3570 (111);
- Запорожская – 3568 (140);
- Николаевская – 2875 (93);
- Донецкая – 2964 (113);
- Полтавская – 1844 (92);
- Кировоградская – 1069 (17);
- Херсонская – 1000 (46);
- Луганская – 938 (44);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
- 26 сентября сообщалось, что за минувшие сутки коронавирусом заболело рекордное количество украинцев - 3833 (сутками ранее – 3565).
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