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COVID-19. В Киеве и четырех областях выявили больше всего инфицированных: динамика

26.09.2020, 09:31
COVID-19. В Киеве и четырех областях выявили больше всего инфицированных: динамика - Фото
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook

Меньше всего заразившихся COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заболели коронавирусом жители Киева (447), Харьковской (380), Тернопольской (284), Одесской (264, Днепропетровская (201) областей. Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (17).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 16 870 заболевших (380 за сутки);
  • Львовская – 19 636 (171);
  • Черновицкая – 13 902 (166);
  • Ивано-Франковская – 13 080 (128);
  • Одесская – 12 734 (264);
  • Киев – 21 492  (447);
  • Ивано-Франковская – 13 212 (132);
  • Тернопольская – 12 863 (284);
  • Ровенская – 11 928  (154);
  • Закарпатская – 9580 (90);
  • Киевская – 8571 (141);
  • Волынская – 7500 (138);
  • Винницкая – 5784 (131);
  • Житомирская – 5531 (128);
  • Хмельницкая – 5531 (170);
  • Днепропетровская – 5118 (201);
  • Черниговская – 3875 (105);
  • Сумская – 3549 (75);
  • Черкасская – 3570 (111);
  • Запорожская – 3568 (140);
  • Николаевская – 2875 (93);
  • Донецкая – 2964 (113);
  • Полтавская – 1844 (92);
  • Кировоградская – 1069 (17);
  • Херсонская – 1000 (46);
  • Луганская – 938 (44);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

  • 26 сентября сообщалось, что за минувшие сутки коронавирусом заболело рекордное количество украинцев - 3833 (сутками ранее – 3565).

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Арина Толина
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