COVID-19. В Киевской области на карантин закрыли детсад

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Ирпене Киевской области 9 июня cотрудник детского сада "Сказка" заразилась COVID-19. Об этом сообщил заместитель мэра Александр Маркушин в Facebook.

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"Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику. Сразу хочу успокоить родителей. С детьми больная не контактировала. Последний раз она была в помещении 29 мая, когда заведение еще не работало", - отметил Маркушин.

Он добавил, что после этого женщина ушла на больничный. Специалисты проводят общую дезинфекцию детского сада.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области на 9 июня подтверждены 1836 случаев заболевания коронавирусос (148 детей и 353 медработников). В Ирпене заболели COVID-19 94 человека.

енщина из Ирпеня в Киевской области, которую госпитализировали в больницу в Белую Церковь с лабораторно подтвержденным коронавирусом, родила мальчика. 25 марта ж

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