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Дело о 1,3 млн. ВАКС избрал меру пресечения чиновнику Харьковской ОГА

06.08.2020, 23:03
Дело о 1,3 млн. ВАКС избрал меру пресечения чиновнику Харьковской ОГА - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Чиновника арестовали с возможностью внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов

Сегодня, 6 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения директору одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации, подозреваемому в получении 1,32 млн грн взятки. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

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Как отмечается, судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикорркупционного бюро и применил к чиновнику Харьковской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов, а именно 630 600 грн.

В САП заявляют, что чиновника задержали 3 августа "на горячем", сразу после получения им 1,32 млн грн взятки за обещание содействия предприятию в решении вопросов с Харьковоблэнерго.

Фото: пресс-служба НАБУ

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Наталия Медведева
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