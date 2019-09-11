ДТП в Чернигове. Полиция все-таки задержала депутата горсовета

ДТП в Чернигове (Фото: val.ua)

Черниговская полиция в среду задержала депутата горсовета, который вчера на пешеходном переходе сбил человека. В результате пострадавший мужчина скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Ранее корреспонденту LIGA.net в полиции сообщали, что готовятся сообщить депутату о подозрении, но после ДТП не задерживали.

"Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - проинформировали в полиции вечером 11 сентября.

И добавили: задержанному, согласно статьи УК, грозит лишение свободы на срое от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортом до трех лет либо без него.

Вечером 10 сентября в Чернигове депутат горсовета на нерегулируемом пешеходном переходе сбил человека.

Имя депутата полиция не разглашает. Однако, по информации местных СМИ , за рулем был депутат Ярослав Ковтун.

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