ДТП в Чернигове. Полиция все-таки задержала депутата горсовета

Черниговская полиция в среду задержала депутата горсовета, который вчера на пешеходном переходе сбил человека. В результате пострадавший мужчина скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции области.
Ранее корреспонденту LIGA.net в полиции сообщали, что готовятся сообщить депутату о подозрении, но после ДТП не задерживали.
"Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - проинформировали в полиции вечером 11 сентября.
И добавили: задержанному, согласно статьи УК, грозит лишение свободы на срое от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортом до трех лет либо без него.
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