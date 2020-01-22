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Экс-глава одесской полиции вышел из-под домашнего ареста

Экс-глава одесской полиции вышел из-под домашнего ареста - Фото
Дмитрий Головин (фото - od.npu.gov.ua)
22.01.2020, 12:05

За Дмитрия Головина внесли залог 525 500 грн, он намерен судиться с МВД

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин вышел из-под ночного домашнего ареста. Об этом сообщает Думская.

За него внесли залог в сумме 525 500 грн. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд 17 января. Действие этой меры пресечения продлится до 17 марта. 

Головин подал в суд на пенсионное управление МВД с требованием выплатить ему полагаемую компенсацию по увольнению.

  • 25 июля НАБУ сообщило о подозренииГоловину. Он, его бывший первый зам и двое руководителей частных компаний подозреваются в незаконном завладении крупной партией конфискованных контрабандных сигарет стоимостью около 50 млн грн.
  • 26 июля суд отправил Головина под домашний арест.

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полиция одесса дмитрий головин
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