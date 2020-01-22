Экс-глава одесской полиции вышел из-под домашнего ареста

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин вышел из-под ночного домашнего ареста. Об этом сообщает Думская.
За него внесли залог в сумме 525 500 грн. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд 17 января. Действие этой меры пресечения продлится до 17 марта.
Головин подал в суд на пенсионное управление МВД с требованием выплатить ему полагаемую компенсацию по увольнению.
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