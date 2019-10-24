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Французские чиновники посетили Луганск: реакция посольства

Французские чиновники посетили Луганск: реакция посольства - Фото
Оккупированный Луганск (Фото: LIGA.net)
24.10.2019, 19:58

О визите делегации из Франции в оккупированный город боевики сообщили 16 октября

Посольство Франции в Украине прокомментировало информацию о визите в оккупированный боевиками Луганск французских чиновников, сообщает Радио Свобода.

Ранее о таком визите сообщили подконтрольные террористам информационные ресурсы.

По информации пресс-службы посольства, речь идет о личной инициативе, за которую официальные власти страны ответственности не несут. В диппредставительстве отметили, что сожалеют по поводу такого поступка чиновников и заверяют, что позиция страны по Украине не изменилась.

"Франция поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах и полное восстановление ее суверенитета; она не признает сепаратистские образования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений", - говорят в посольстве.

  • 16 октября боевики заявили о визите в оккупированный город заммэра и еще трех чиновников из города Рош-ля-Мольер. Сообщалось, что в ходе визита чиновники заявили, что намерены "рассказывать правду о Донбассе".

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